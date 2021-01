Mariana Mazza magnifique sur deux nouvelles photos!

Mariana Mazza est notre vedette du jour!

L'humoriste a dévoilé deux nouveaux selfies, cet après-midi sur Instagram, et elle est tout simplement magnifique!

L'histoire ne dit pas où elle se rendait, mais on sait que la star s'était maquillée et coiffée pour sortir de chez elle. Elle a donc immortalisé le moment en déclarant fièrement qu'elle avait elle-même réalisé son look.

Voici les superbes photos de Mariana Mazza :

Story Instagram de Mariana Mazza

Story Instagram de Mariana Mazza

Elle est tellement belle! On aimerait bien connaître la teinte exacte de son rouge à lèvres!

On doit dire que Mariana Mazza a toujours un style d'enfer. Avez-vous vu son ensemble de cuir inspiré de La Matrice, le mois dernier? La vedette avait choisi ce look pas ordinaire pour un tournage de l'émission La magie des stars.

On vous invite à la suivre sur Instagram pour voir d'autres looks plus flamboyants les uns que les autres!

