Mariana Mazza : seulement 100 représentations de son nouveau spectacle

De passage à Tout le monde en parle dimanche soir, Mariana Mazza a annoncé son tout nouveau one-woman show Impolie.



Après avoir donné 450 représentations de son précédent spectacle Femme ta gueule, la populaire humoriste offrira seulement 100 représentations d'Impolie, et assure qu'il n'y aura aucune supplémentaire. Elle a aussi révélé que ce spectacle fait partie d'un projet en 2 volets.



«Après avoir fait 450 fois le même spectacle, je dois vous avouer que même si je l’aimais beaucoup, j’étais un peu tannée. Tsé, j’aime la pizza, mais en manger à tous les jours... ouin, mauvais exemple. C’est pour ça que cette fois, ma tournée aura seulement 100 représentations, en 1 an. 100 dates et après c’est fini, pas une de plus.

J’avais envie de vous faire plaisir, mais surtout de me faire plaisir, en intitulant mon spectacle Impolie. Pour tout ce que vous pouvez vous imaginer, ce sera décapant, mais surtout touchant. Touchant dans le sens que tu vas avoir mal au chest à force de rire!

Mais c’est pas tout, le spectacle fait partie d’un projet en 2 volets. Tout de suite après Impolie, je te présenterai Polie, qui sera mon 3e one-woman-show.

Les deux spectacles vont être complémentaires, mais ben différents.

Polie, c’est le bout où tu vas découvrir que je pleure tout le temps et que je me regarde dans un miroir aussi souvent que je mange mes émotions.

Mais ça, ce sera plus tard. Je vais t'en reparler une prochaine fois parce que les dates vont être annoncées juste dans quelques mois.»



La première montréalaise d'Impolie aura lieu le 19 mai 2020 au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts de Montréal. Des représentations sont également prévues à la Salle Albert-Rousseau de Québec du 23 au 28 novembe 2020.



Mariana Mazza ira ensuite dans plusieurs villes à travers la province, dont Gatineau, Laval, Trois-Rivières, Terrebonne, Saint-Hyacinthe, Rouyn-Noranda et Sherbrooke.



Voici la liste complète des dates de ses spectacles :





Rappelons que la vedette a également annoncé la sortie d'un tout nouveau projet: Femme ta gueule - le film. Plutôt que de faire une captation traditionnelle de son spectacle, l’humoriste a choisi de le transformer en film, créant ainsi une œuvre des plus originales. Tous les détails se trouvent ici.



