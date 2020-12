Marianne St-Gelais: un touchant message à l'homme qu'elle aime

Marianne St-Gelais a rendu un vibrant hommage à celui qui partage sa vie, aujourd'hui sur les réseaux sociaux.

L'athlète olympique, qui est en couple depuis plus d'un an avec son amoureux Elie, a publié une superbe photo d'eux ensemble. Sous le portrait, qui est un souvenir de l'été dernier, on peut lire un magnifique texte écrit par Marianne St-Gelais.

À travers ces lignes, la célèbre Québécoise remercie son amoureux d'être toujours là pour elle et souligne sa force de caractère.

Voici le touchant hommage de Marianne St-Gelais à l'homme qu'elle aime :

« Tu brilles pour toutes sortes de raisons...⭐️ »



Tu sécurises, tu réconfortes, tu guides et tu protèges...



Ta route est belle, tes choix sont éclairés, il n’y a rien pour t’arrêter, c’est fascinant de te voir aller.



Je sais que ce n’est pas tes « posts » préférés quand je parle de toi ( toé ) mais « please » prend-le ( lé ).



C’est pleinement mérité. ♥️



Robin et moi sommes choyés de t’avoir à nos côtés ! 🐶👱🏻‍♀️

#NotreÉtoile »

On craque! Ils sont trop mignons, tous les deux!

Par ailleurs, Marianne St-Gelais vient de lancer son premier livre!

Il s’agit d’un ouvrage biographique écrit par l’autrice Rose-Aimée Automne T. Morin. Dans ce livre, intitulé La vie pas toujours olympique de Marianne St-Gelais, la célèbre sportive présente 30 leçons apprises en 30 années de vie.

