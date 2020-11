Marie Carmen réagit avec émotion au décès de François Jean des BB

François Jean, l'ex-batteur et percussionniste du groupe culte Les BB, est décédé ce lundi. Il était âgé de 60 ans.



Depuis cette triste annonce, de nombreuses personnalités ont exprimé leur tristesse sur les réseaux, dont la chanteuse Marie Carmen, qui a partagé la vie du musicien pendant une dizaine d'années.



Voici son touchant hommage :



« Lettre à un gamin.

Mon bel ami, mon lutin, mon garnement, mon Prince du Ciel, mon frère et partenaire de nos traversées du désert, de paradis et d'enfers …

Tu es parti ce matin.

J'ai peine à y croire, encore, tant ta lumière brille en moi de tant de feux.

P'tit bonhomme lumière, comme je me plaisais à t'appeler. Et à te le rappeler, quand tes jours étaient sombres.

Raccroche-toi à ton p'tit bonhomme lumière !!

Tu m'as appelée il y a quelques jours à peine, ému d'avoir entendu ma voix chantant Clémence à la radio. Tu étais si fier.

On a parlé longuement et j'aimais tant le son de la tienne, de voix. Je te disais la sentir tranquille, en paix, enfin.

Puisses-tu trouver la paix dans ton cœur, comme dans cette chanson qui nous a si souvent accompagnés, toi et moi,

Dans ton cœur,

Et pas ailleurs.

Bon voyage et,

So long, camarade, so long

Je t'aimais

Je t'aime

Je t'aimerai

Veille sur nous tous, belle étoile que tu es !

Mélissa, Frédérique, Marc, Céline, famille(s), ami(e)s et tous et toutes, mon cœur est avec vous. »







L'animatrice Sonia Benezra, qui a interviewé à plusieurs reprises le célèbre musicien, a également publié un texte rempli d'émotions :



« J’ai le cœur brisé...

J’ai reçu François Jean à plusieurs reprises, lors de mon talk show à TQS...

Toujours gentil, humain, et beau ... une chevelure à faire des envieux!

Tu nous manqueras mon bel ange, tu laisses un grand vide derrière toi.

Mes sincères sympathies à sa famille, ainsi qu’à ses proches. »

Le décès de François Jean a également touché au coeur le chanteur Ludovick Bourgeois, qui a perdu son père Patrick Bourgeois en novembre 2017 des suites d'un cancer du côlon, ancien leader des BB et collègue de François Jean. Lisez son hommage ici.



Le célèbre musicien laisse dans le deuil son épouse Mélissa Nadeau et sa jeune fille Frédérique. Mélissa Nadeau tient d'ailleurs à remercier les nombreux fans de François pour les témoignages d'affection, ainsi que ses amis et collègues qui ont partagé sa vie, la scène et les studios, pendant cette vie dédiée au service de la musique d'ici.



L'équipe d'enVedette envoie toutes ses condoléances à la famille de François Jean, ainsi qu'à ses amis et ses proches, pendant cette période difficile.

