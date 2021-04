Marie-Christine Lavoie révèle son talent caché!

Marie-Christine Lavoie a dévoilé qu'elle avait un impressionnant talent caché, aujourd'hui sur Instagram : elle sait faire l'équilibre sur les avant-bras en yoga!

Cette posture, qu'on appelle aussi pincha mayurasana, est très difficile à exécuter.

Installée dans sa salle de bain, devant les fenêtres laissant entrer la lumière, Marie-Christine Lavoie a tenu cette position pendant qu'un photographe professionnel immortalisait le moment!

Voici l'impressionnante photo de la star québécoise :

« Prendre une pause est un investissement et elle est essentielle même en télétravail.

Elle nous permet de faire le plein d’énergie et de déconnecter de la tâche pour mieux y revenir. La pause diminue le stress, la fatigue et les risques d’erreur.

Bonne pause! »

Dans la section des commentaires, une abonnée de Marie-Christine Lavoie a rigolé en déclarant qu'elle « se repose toujours dans cette position », elle aussi!

Une deuxième photo de cette séance lumineuse a été dévoilée sur le compte du photographe Steve Madden :

Toujours aussi belle!

Rappelons qu'on a récemment appris que la star québécoise s'était séparée du chanteur Jean-Marc Couture.

C'est via Instagram que la sympathique designer, entrepreneure et animatrice a dévoilé la nouvelle de sa séparation avec le grand gagnant de Star Académie 2012. Après avoir passé quatre années en couple avec le chanteur, Marie-Christine a précisé que même si Jean-Marc et elle ont pris des chemins différents, ils demeurent tout de même amis.

