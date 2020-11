Marie-Claude Savard publie une rare photo de famille avec son conjoint et ses deux enfants

Marie-Claude Savard a fait une petite sortie en famille lors de ce samedi ensoleillé!

Eh oui, la sympathique animatrice d'ÉNERGIE a profité du temps doux aujourd'hui pour aller prendre part aux célébrations Sur les traces du père Noël au centre-ville de Montréal.

«Rare photo de famille! On est partis sur les traces du Père Noël! #magie #destinationcentreville #montreal», dévoile-t-elle, collée contre sa petite famille tissée serrée.

Au passage, Marie-Claude nous partage un adorable et rare cliché de son amoureux Jean-Martin Bisson et elle en compagnie de leurs deux enfants, les mignons Henri et Charlotte.





Jusqu'au 28 décembre, vous pourrez retrouver toute la magie du temps des Fêtes au centre-ville grâce à l’installation de plus de 700 illuminations dans les rues, de 3 célèbres chars allégoriques du Défilé dont le majestueux traîneau du Père Noëlet en participant à des activités gratuites et sécuritaires comme les parcours offerts dans le passeport Sur les traces du père Noël.

À lire aussi: 26 adorables photos des enfants de nos stars préférées!

Le père Noël et sa joyeuse bande comptent sur tous les enfants (et leurs parents!) afin que la féérie soit plus que jamais au rendez-vous, et ce, malgré la pandémie!





Pssst! Il faut dire que la petite marmaille a bien grandi. Découvrez d'autres merveilleuses photos des enfants de Marie-Claude Savard!



Vous aimerez aussi: