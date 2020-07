Marie-Claude Savard publie une rare photo de sa fille!

Marie-Claude Savard a illuminé notre fil d'actualités, ce week-end, en partageant une superbe photo de sa fille Charlotte sur Instagram!



La petite, qui célébrera ses 4 ans cet automne, a bien grandi!



La populaire animatrice est axctuellement en vacances avec sa petite famille dans le comté du Prince-Édouard, en Ontario. Sur le portrait publié par la vedette, on voit la belle Charlotte en train de pêcher. Trop mignonne!

Voici la publication de Marie-Claude Savard :



On craque! Comme elle est belle!



Rappelons que Marie-Claude Savard et son amoureux, Jean-Martin, sont les parents de deux enfants. Leur fille Charlotte qui, tel que mentionné plus haut, est née en octobre 2016, et Henri, né deux ans plus tard.



Tout comme Marie-Claude Savard, plusieurs de vos stars préférées profitent du beau temps avec leurs enfants! Voyez les photos de Jean-Nicolas Verreault et ses trois filles, Mahée Paiement et son fils ainsi que Brigitte Boisjoli et sa fille!



