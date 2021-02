Marie-Élaine Thibert se souvient avec émotion de son père décédé

Marie-Élaine Thibert nous a touchés droit au coeur, cette semaine, en partageant des photos souvenirs avec son papa décédé.

La populaire chanteuse a perdu son père en 2005. Il aurait eu 70 ans le 8 février.

« 8 février! Mon papa aurait eu 70 ans aujourd’hui! Je lui donne un gros câlin en pensée », a écrit la vedette en légende de sa publication sur Instagram.



Voici les superbes portraits de la chanteuse et son papa adoré :



Ils sont adorables, tous les deux! Ces superbes clichés sont remplis de douceur et d'amour. On lui envoie nos pensées.

On vous invite à suivre Marie-Élaine Thibert sur Instagram. En plus de publier ses projets professionnels, elle révèle régulièrement des parcelles de son quotidien.



La vedette a d'ailleurs récemment posé en studio et annoncé qu'elle travaillait depuis un bon moment déjà sur de la nouvelle musique. On a très hâte d'entendre ses nouvelles chansons!



« Malgré tout ce qui s’passe, je prends soins de moi, de ma famille, et je chante. Je prépare quelque chose de grand je pense. Je suis arrivée dans la belle équipe de @gsi_musique_officiel il y a maintenant 2 ans. Depuis, nous travaillons fort ensemble, nous préparons quelque chose de solide. Bientôt nous dévoilerons de belles choses! », a-t-elle écrit.



Vous aimerez aussi :