Marie-Ève Janvier est sublime en couverture d'un magazine!

Marie-Ève Janvier pose à la une du nouveau numéro du magazine Clin d'oeil!



Pour cette couverture, la célèbre animatrice a été photographiée par Leda St-Jacques. Toute une équipe s'est aussi impliquée pour faire briller la vedette, dont la maquilleuse Julie Bégin et la styliste Tatiana Cinquino.



En trois mots : Marie-Ève Janvier est glamour, stylée et magnifique!



Voici le superbe résultat :



Wow! On adore son look!



Rappelons que la star animera la toute nouvelle émission À tour de rôles l'automne prochain à TVA. À chaque semaine, Marie-Ève revisitera la carrière des plus grands acteurs québécois à travers les personnages qu’ils ont campés au fil des ans et envers qui le public s’est attaché.



