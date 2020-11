Marie-Mai magnifique sur une nouvelle photo en pleine forêt!

Marie-Mai est notre vedette du jour!

La populaire chanteuse a publié une superbe photo d'elle au naturel, lundi sur Instagram. Le magnifique portrait a été pris par son amoureux David Laflèche.



Sur l'image, on voit la vedette les yeux fermés devant un feu de camp, sous le soleil de novembre. Un cliché rempli de douceur et de sérénité!

Voici la photo en question :



Elle rayonne, n'est-ce pas?

Rappelons que Marie-Mai animera la nouvelle émission Big Brother Célébrités cet hiver sur Noovo. Il ne s'agira pas du premier grand plateau de télévision de la star : elle a été coach à La Voix et La Voix Junior, en plus d'avoir été mentor à l’émission The Launch sur les ondes de CTV.



Dans un communiqué officiel, Marie-Mai a confié être très emballée par ce nouveau défi professionnel : « J’ai été intriguée par l’idée de cette adaptation québécoise de Big Brother Célébrités, bien différente de ce à quoi nous sommes habitués au Québec. Ce qui m’attire de cette production, c’est la grande aventure humaine qui s’y vivra, l’ouverture d’esprit et l’inclusion qui seront au cœur de ce projet, tout comme le dépassement de soi qui donnera lieu à des moments de télé mémorables. »

D'ici là, on vous invite à être au rendez-vous chaque mercredi dès 20h à Canal Vie pour un nouvel épisode de Chez Marie-Mai! L'artiste nous fait découvrir les rénovations de sa nouvelle maison, qu'elle souhaite aménager selon ses goûts afin de créer un véritable cocon familial.





Zone 3/Canal Vie



