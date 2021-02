Marie-Mai ose le mullet sur de magnifiques portraits souvenirs!

Marie-Mai est notre vedette du jour!

L'animatrice de Big Brother Célébrités est plus belle que jamais sur de magnifiques portraits souvenirs!



Dans la série de clichés partagée par son coiffeur David D'Amours, la chanteuse ose le mullet. Pour sa mise en beauté, Marie-Mai a pu compter sur le styliste Patrick Vimbor et la maquilleuse Nisha Gulati.



Voici les magnifiques portraits de la star capturés l'automne dernier par le photographe Alexis Belhumeur (utilisez la flèche blanche à droite au centre de la publication pour voir les images) :



Wow! Ce look de rockstar lui va si bien!



Rappelons que Marie-Mai a récemment annoncé son retour sur scène avec de nouveaux concerts un peu partout au Québec. L'artiste offrira des spectacles le 27 février à Victoriaville, le 6 mars à Brossard, le 13 mars à Joliette, le 20 mars à Sherbrooke et le 28 mars à Gatineau. Découvrez tous les détails maintenant.





Sur une autre note, Marie-Mai et l'équipe de Big Brother Célébrités ont de quoi être fiers! On savait déjà que la téléréalité présentée sur Noovo deviendrait un incontournable de la télé cet hiver et son départ en force le prouve!





Noovo





