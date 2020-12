Marie-Mai partage une adorable photo avec sa fille pour Noël!

Marie-Mai a illuminé notre fil d'actualités Instagram, ce week-end, en partageant une adorable photo avec sa fille pour Noël!



Sur l'image, on peut voir la chanteuse et sa fille poser avec humour tenant des rouleaux de papier d'emballage.



« Joyeux Noël! », a écrit la star en légende de sa publication sur les réseaux sociaux.



Voici le superbe cliché de Marie-Mai et Gisèle :





Elles sont si belles ensemble!



Marie-Mai et David Laflèche ont récemment publié une vidéo dans laquelle ils reprennent le succès All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey. Les amoureux s'approprient totalement la chanson iconique du temps des Fêtes et leur version est tout simplement magnifique!



Réécoutez les images virales ci-dessous :



Rappelons que Marie-Mai à la barre de Big Brother Célébrités dès le 10 janier prochain à Noovo! Découvrez l'identité de quelques participants ici!



D'ici là, découvrez les 15 plus beaux looks de la star en 2020!





Noovo



Vous aimerez aussi :