Marie-Mai publie une touchante vidéo avec sa grand-maman

Marie-Mai nous a touché droit au coeur en partageant une touchante vidéo ce week-end!



Avec la situation difficile dans plusieurs CHSLD pendant la crise de la COVID-19, la populaire chanteuse a voulu rendre hommage à sa grand-maman avec des images tirées de son documentaire Notre histoire. La vedette a aussi invité ses admirateurs à lui envoyer des vidéos et des photos avec leurs grands-parents à cette adresse management@mariemai.com. Elle nous préparera ensuite quelque chose de très spécial avec ce visuel! On a très hâte de voir ça!



Voici le texte poignant de Marie-Mai :



«Ma grand-maman…. Elle rayonne toujours parce qu’il n’y a pas d’âge pour briller. Quand je la regarde sur ces images, je vois toute sa bonté, sa sagesse, son amour et sa résilience, des qualités qui m’inspirent et m’animent au quotidien.

Aujourd’hui, dans le contexte actuel, je ressens l’envie de lui rendre hommage. Plus que jamais, c’est à nous TOUS de souligner l’apport de tous ces grands piliers de notre histoire.

J’ai une idée pour laquelle j’ai besoin de vous : partagez-moi ce week-end vos souvenirs vidéos ou photos avec vos grands-parents sous ma publication Facebook (lien dans ma bio) ou via l’adresse courriel management@mariemai.com et je vous préparerai un petit quelque chose... Hâte de voir vos images ☺️ Je t’aime grand-maman ❤️»



Impossible de ne pas avoir les larmes aux yeux en voyant ces images!

Rappelons que la grande finale de la tournée de la star, qui devait avoir lieu le 19 juin prochain au Centre Bell, est annulé en raison de la pandémie de coronavirus. Pour plus de contenu 100% Marie-Mai, c'est par ici!





