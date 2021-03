Marie-Mai : sa fille Gisèle vous fera craquer sur cette nouvelle photo!

La fille de Marie-Mai et David Laflèche nous a totalement fait craquer, aujourd'hui!



La populaire chanteuse a dévoilé une nouvelle photo de sa belle Gisèle sur Instagram.



« Tellement fière de la grande fille qu’elle devient », a-t-elle écrit sous sa publication.



Voici l'adorable portrait de la fillette :



On craque! Elle ressemble tellement à ses parents!



Rappelons que Gisèle a célébré ses 4 ans en février dernier. Pour l'occasion, Marie-Mai lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux!



Rappelons que Marie-Mai a eu un accident de ski au cours de la fin de semaine.

La vedette a raconté sa mésaventure lundi midi à l'émission L'heure du lunch à Rouge.

Voici ce que l'entourage de la chanteuse a déclaré sur la situation par le biais d'un communiqué :

« Dimanche, durant une journée familiale en ski, Marie-Mai s’est blessée. Elle va bien et n’a rien de grave, elle connaîtra dans quelques jours le diagnostic exact et les traitements qui devront avoir lieu. Pour l’instant, elle doit passer quelques tests, attendre les résultats et demeurer immobile. Sa blessure s’apparente à un déchirement du ligament derrière le genou, ses spectacles et ses enregistrements de Big Brother Célébrités sont maintenus avec des conditions adaptées. »



On lui souhaite un prompt rétablissement!

Vous aimerez aussi :