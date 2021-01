Marie-Mai sublime dans un ensemble fashion à la première de Big Brother Célébrités!

Marie-Mai nous en a mis plein la vue, dimanche soir, lors de la grande première de Big Brother Célébrités!



La chanteuse était sublime dans une magnifique robe blazer noire et rose et des bottes aux genous. Pour sa mise en beauté, elle a plaqué ses cheveux blond platine vers l'avant et opté pour un gloss naturel.



Voici le magnifique look de la star :



Elle est tellement glamour et fashion! On adore son style!



Les 15 célébrités qui prendront part à la première saison de Big Brother Célébrités ont été dévoilés lors de la grande première hier soir.

Rappelons que les candidats seront coupés de tout contact avec l'extérieur et vivront ensemble 24h sur 24h pendant 13 semaines.

François Lambert, Camille Felton, Kevin Lapierre, Emmanuel Auger, Marie-Chantal Toupin, Jean-Thomas Jobin, Varda Étienne, Maxime Landry, Kim Clavel, Laurence Bareil et Richardson Zéphir se joignent à Claude Bégin, Geneviève Borne, Lysandre Nadeau et Rita Baga.





Noovo



Ne manquez pas la quotidienne de Big Brother Célébrités, du lundi au jeudi à 18h30, sur Noovo!



