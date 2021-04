Marie-Mai : voyez 4 superbes photos souvenirs avant qu'elle ne soit une star!

Marie-Mai a fait plaisir à ses fans, cette semaine sur Instagram!



La star québécoise a publié 4 superbes photos souvenirs d'elle, cette semaine sur Instagram!



Sur les différentes images, on peut voir la chanteuse dans sa jeunesse. Déjà, elle avait un style d'enfer!

Voici les magnifiques portraits en question :

Instagram @mariemaireal

Instagram @mariemaireal

Instagram @mariemaireal

Instagram @mariemaireal



Ces clichés sont adorables! Une véritable star dans l'âme!

Marie-Mai a attiré tous les regards dans une robe à paillettes lors de la grande finale de Big Brother Célébrités, dimanche dernier. Tout au long de la saison, l'artiste a affiché plusieurs looks fashion et glamour!

On félicite d'ailleurs au passage Marie-Mai pour son excellent travail à l'animation de la populaire téréalité!



Lisez maintenant notre entrevue avec Jean-Thomas Jobin, le grand gagnant de Big Brother Célébrités!



Vous aimerez aussi :