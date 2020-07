Marilou est maintenant blonde platine!

Marilou n'est plus brune!

La femme d'affaires et blogueuse culinaire a décidé de changer totalement de look pour l'été... et elle est devenue blonde platine!

On avait déjà vu Marilou les cheveux plus pâles ou avec des mèches blondes mais cette fois, elle a opté pour la totale et c'est magnifique!

Voici la nouvelle tête de la star québécoise :

C'est son coiffeur, Marcus Villeneuve, qui nous a fourni la photo de son nouveau look!

Aimez-vous le résultat? Nous, on trouve sa couleur sublime!

Au niveau professionnel, Marilou travaille actuellement sur son prochain livre de recettes. La semaine dernière, la fondatrice de Trois fois par jour a dévoilé tous les détails sur ce nouveau projet. On a entre autres appris que cet ouvrage s'intitulerait 3 fois par jour, un peu plus végé et qu'il serait lancé le 3 septembre prochain.

Voici la couverture du livre et le petit mot de Marilou :

« Il est presque là, notre quatrième livre. Un nouveau bébé qu’on tricote depuis 2 ans, en ayant une mission très claire en tête ; créer les recettes parfaites pour prendre plaisir à consommer moins de viande. Toutes les méthodes sont là pour que chacune des recettes soient cuisinée de manière à ce qu’elles soient à 100% végétariennes, mais il y a également une version transitoire où il y a un tout tout petit peu de viande. C’est vraiment un livre qui s’appuie sur mon propre cheminement ; je me questionne beaucoup par rapport à ma façon de consommer, je mange très peu de viande et j’adore les recettes santés gourmandes. »

On a bien hâte de découvrir ces nouvelles recettes alternatives!

