Marilou partage une adorable photo avec sa fille

Marilou est une maman comblée et son bonheur est contagieux!



La vedette a fait fondre ses milliers d'abonnés sur Instagram avec une adorable photo avec sa fille Rose.



En légende de sa publication, la créatrice de Trois fois par jour propose une réflexion touchante sur son rôle important de parent : «Cette énorme difference entre un enfant qui se comporte bien par peur, et l’autre qui se comporte bien par amour. Cette énorme réflexion que nous devons tous avoir comme parent, concernant la manière de mettre des limites et un cadre pour qu’ils soient de ceux qui agissent par amour et non par peur. C’est sans fin tout ça.»



Voyez le superbe cliché de la vedette et sa fille :



Rappelons que Marilou et son amoureux Alexandre ont accueilli leur premier enfant ensemble le 29 août 2018.

La célèbre Québécoise est aussi maman de Jeanne, née en décembre 2015 de son union avec Alexandre Champagne.





