Marilou se prépare pour la réouverture de Trois fois par jour!

Marilou est aux anges : elle pourra bientôt réouvrir les portes de son entreprise, Trois fois par jour!

Comme la plupart des compagnies québécoises, ses locaux ont dû être fermés à cause de l'état d'urgence sanitaire dû à la COVID-19.

Heureusement, la crise commence à se calmer, petit à petit, et les entreprises peuvent réouvrir leurs portes en suivant les consignes d'hygiène et de distanciation sociale.

Pour Marilou, c'est une excellente nouvelle! La femme d'affaires tâche maintenant de tout préparer pour son retour au bureau et celui de son équipe.

Avec son masque et son vaporisateur de produit nettoyant, la star québécoise a annoncé la bonne nouvelle à ses 301 000 abonnés sur Instagram :

Story Instagram de Marilou

Story Instagram de Marilou

Sur la page de Trois fois par jour, on apprend que l'entreprise produit maintenant des désinfectants pour les mains. En ce qui concerne les masques, comme Marilou l'a précisé dans sa story, ils sont présentement en rupture de stock.

Par ailleurs, on retrouve la blogueuse culinaire et chanteuse en vedette du magazine Clin d'oeil, ce mois-ci! Comme toute l'équipe était en confinement, Marilou s'est photographiée elle-même et ce portrait a été utilisé sur la page couverture! Revoyez la sublime photo par ici!

En terminant, la star a récemment souligné ses 6 années de sobriété avec un touchant message sur les réseaux sociaux. Découvrez le message inspirant de la vedette québécoise ici!

Vous aimerez aussi: