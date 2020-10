Mariloup Wolfe : la famille s'agrandit!

Mariloup Wolfe et sa famille ont accueilli une adorable boule de poils, dans leur maison, cette semaine!



Il s'agit d'une chatte qui se nomme Himalaya. Elle est beaucoup trop mignonne!



La populaire réalisatrice a partagé une photo de sa nouvelle compagne à quatre pattes sur son compte Instagram : « Elle, c’est Himalaya, notre petite nouvelle! 😻On est full in love!! ❤️ Nous sommes concept, notre autre chatte s’appelle Everest! 😜😂 On l’a depuis seulement 24 heures, elle semble bien dans son nouveau décor..! 😴🐈 »



Voici les adorables images (utilisez la flèche droite au centre de la publication pour voir les clichsé) :



On craque!



Vous pourrez bientôt voir Mariloup Wolfe à la barre de la nouvelle émission Le grand move, qui sera présentée cet hiver à Canal Vie. Dans cette série documentaire de dix épisodes, la vedette ira à la rencontre de dix familles qui envisagent sérieusement de quitter la grande ville pour une région du Québec dans la prochaine année ou qui ont déjà enclenché le processus d’exil urbain!

On vous invite à suivre Mariloup Wolfe sur Instagram. Même si elle reste assez discrète sur sa vie familiale, la vedette partage régulièrement des photos de ses projets professionnels, dont sa nouvelle collection de vêtements avec les Boutiques San Francisco!



