Maripier Morin et Julien Lacroix animeront un party d'après-bal en direct sur les réseaux sociaux!

Alors que les écoles secondaires demeureront fermées jusqu’à l’automne prochain, plusieurs milliers d’étudiants du secondaire se retrouvent ainsi privés de leur bal de fin d'études!



Maripier Morin et Julien Lacroix uniront alors leurs forces afin de souligner la fin du secondaire de tous les finissants du Québec dans un grand rassemblement virtuel. Le duo sera en direct sur Instagram, Facebook, YouTube et Twitch pour animer un party d'après-bal le 20 juin prochain dès 21h. L'événement est gratuit, mais des dons seront amassés pour la Fondation des étoiles, qui soutient la recherche sur les maladies infantiles.



«Finissants 2020, on a pensé à vous, Julien Lacroix et moi (dans nos kits de bal), on veut vous célébrez. On organise LE party d’après-bal live sur Instagram, Facebook, YouTube et Twitch le 20 juin, dès 21 h. Faites comme nous et organisez votre party dans votre cours (Important: en respectant la distanciation sociale) avec vos amis, vos parents et joignez-vous à nous pour une soirée que vous n’oublierez pas.Tous ceux et celles qui ont des anecdotes cocasses sur leur après-bal, on veut vous entendre. Partagez-nous vos histoires, qui sait, vous ferez peut-être partie de notre live.

L’événement est gratuit, on a décidé de joindre l’utile à l’agréable en amassant des fonds pour la Fondation des étoiles / Foundation of Stars Pour faire un don, quelque soit le montant, visitez le : https://bit.ly/3c8JTJw

On cherche aussi des commanditaires pour gâter les finissants pour leur offrir une soirée inoubliable et amasser le maximum d’argent pour la Fondation des étoiles.

Ça vous intéresse, écrivez-nous à info@lapresbal.ca»







Quelle idée géniale! Cette soirée promet d'être fort divertissante!



Rappelons que Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk souligneront les efforts des finissants lors du tout premier Bal MAMMOUTH le 19 juin prochain à Télé-Québec, Tous les détails se trouvent ici!





