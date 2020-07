Maripier Morin: une pétition en faveur de la star récolte des milliers de signatures

À la suite des allégations d'inconduites sexuelles faites par la chanteuse Safia Nolin à son égard, Maripier Morin a perdu plusieurs contrats professionnels en plus d'être exclue des nominations des galas Artis et Gémeaux. De nombreux diffuseurs ont retiré également les émissions dans lesquelles elle figurait de leurs différentes plateformes.



Des fans de l'animatrice croient que le sort qui lui est réservé est injuste dans les circonstances. Ainsi, des internautes ont lancé une pétition en ligne intitulée Justice pour Maripier Morin. Plus de 60 000 personnes avaient signé cette pétition vendredi matin.



Voici le message relayé sur la plateforme Change.org:



« Sachant que Maripier Morin n'a pas eu de condamnation au criminel ou de poursuite au judiciaire.

Sachant que Maripier a présenté ses excuses à Safia Nolin.

Sachant que l'erreur est humaine.

Nous demandons aux médias et aux partenaires commerciaux de Maripier d'arrêter de la condamner, de s’acharner de façon exagérée en détruisant sa carrière et ses perspectives d'avenir professionnelles.

Nous demandons par conséquent le retour du catalogue complet des projets dans lesquels Maripier a participé. Par respect pour elle ainsi que pour les artisans qui ont travaillé sur ces projets nous trouvons inacceptable de faire comme ci elle n'a jamais existé au sein du milieu artistique. »









THE CANADIAN PRESS IMAGES/Graham Hughes





Tel que mentionné précédemment sur enVedette, Safia Nolin a affirmé avoir été victime de harcèlement sexuel de la part de Maripier Morin dans une série de publications sur Instagram. Les événements se seraient déroulés en mai 2018. L'animatrice a ensuite répondu aux allégations de Safia Nolin sur le réseau social.

Suite à cela, Maripier Morin a annoncé qu'elle prenait une pause indéterminée de toutes ses activités professionnelles et supprimé toutes ses publications sur Instagram.



