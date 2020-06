Maripier Morin s'offre un audacieux changement de tête!

Alerte rouge! Maripier Morin a une nouvelle tête!

La dernière fois que l'animatrice a changé de look, elle a coupé ses longs cheveux et des tonnes de filles ont ensuite voulu avoir sa superbe coupe au carré!

Cette fois-ci, Maripier Morin a eu envie de s'amuser avec sa coloration. Elle a donc opté pour de larges mèches blondes à travers ses cheveux bruns, comme celles qu'on voyait partout au début des années 2000!

C'est son coiffeur, David D'Amours, qui a révélé son nouveau look sur Instagram aujourd'hui :

« Maripier cette nuit 4h00 du matin! Ginger Spice all the way! On est fous de même!!! What a beautiful night with her @maripiermorin »

De son côté, l'animatrice de Mais pourquoi? a partagé cette photo dans sa story Instagram :

Story Instagram de Maripier Morin

« Nouveau cheveux par David D'Amours »

Maripier Morin a donc exactement les mêmes cheveux que Kylie Jenner!

En effet, la plus jeune du clan Kardashian-Jenner s'est fait faire des mèches identiques au cours de la fin de semaine :

On doit dire qu'après des années de colorations les plus naturelles possibles, les mèches « chunky » ou très épaisses semblent faire un retour en force.

C'est Dua Lipa, l'interprète des succès New Rule et Don't Start Now, qui les a ramenées en premier il y a plusieurs mois :

Aimez-vous ce style?

