Martin Matte récolte plus d'un demi-million de dollars pour la bonne cause!

Martin Matte peut se dire « Mission accomplie » : plus de 525 000 $ ont été amassés dans le cadre de l'événement Les Beaux 4h de la Fondation Martin-Matte!

Pendant tout le mois de février, l'humoriste et l'acteur Fabien Cloutier ont encouragé les gens à bouger dehors au profit des personnes vivant avec un traumatisme cranio-cérébral (TCC) ou un handicap physique. Le défi lancé aux Québécois : faire leur propre Beaux 4h d'activité sportive près de chez eux et amasser des sous pour la Fondation Martin-Matte!

Cette version réinventée en raison de la pandémie a porté fruits. Dans un communiqué émis aujourd'hui, Martin Matte confirme que l'édition 2021 des Beaux 4h ont permis d'amasser plus de 525 000 $. L'objectif pour la sixième édition était de 450 000$, il a donc été largement dépassé! Tout ça a été possible grâce aux 653 participants et aux 5 000 donateurs.

La Fondation Martin-Matte

Voici ce qu'a déclaré Martin Matte, fondateur et porte-parole de la Fondation :

« Je suis profondément ému par la vague d’amour que j’ai ressentie avec l’édition des Beaux 4h de cette année. J’ai beaucoup aimé voir tous vos défis sur les réseaux sociaux, vous avez usé de créativité pour faire vos Beaux 4h ! WOW ! Chacun de vous, précieux participants et partenaires, grâce à vos efforts de collecte de dons, vous contribuez à rendre meilleure la vie de nombreuses personnes vivant avec un TCC ou un handicap physique et à soulager leurs familles. D'ailleurs, on a pu constater la vulnérabilité de cette clientèle dans le contexte de pandémie que nous vivons actuellement. J’espère que vous réalisez l’impact que vous avez dans la vie de ces personnes !»

Rappelons qu'en 2007, Martin Matte a créé la Fondation pour venir en aide à son frère qui a subi un traumatisme crânien, à la suite d’un accident de voiture survenu en 1986 (Christian vit depuis 2008 dans la toute première Maison Martin-Matte).

Pour en savoir plus sur l'organisme ou faire un don, visitez le site officiel de la fondation!

