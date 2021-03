Martin Perizzolo met fin à sa tournée et quitte son agence

Martin Perizollo a surpris ces fans, mercredi, en annonçant qu'il met fin à sa tournée et quitte son agence.



Le populaire humoriste ne poursuivra donc pas la tournée de son spectacle «Vieux garçon».



Par le fait même, l'association professionnelle entre l'humoriste et l'agence evenko est maintenant terminée.



Voici le message de Martin Perizzolo publié sur sa page Facebook officielle, dans lequel il explique les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision :

« Chers amis, chères amies,

C’est alors que les spectacles reprendront bientôt dans certaines zones du Québec, que je vous annonce que je ne vais pas poursuivre la tournée de mon spectacle « Vieux garçon ». J’ai eu beaucoup de plaisir à présenter et travailler sur ce spectacle avec Pascal Mailloux aux textes, ainsi qu’avec mon directeur de tournée et complice artistique Chris Brady. J’ai le sentiment d’avoir touché un peu plus à qui je suis et d’avoir eu les deux pieds dans mes bottines. Cependant, en un an, le monde a changé et surtout j’ai changé. J’ai eu la chance d’affronter cette pandémie, pas mal heureux, en couple. Même si je reste un éternel Vieux Garçon dans l’âme, il reste qu’il y a plusieurs blagues du spectacle que j’ai de plus en plus de difficulté à défendre. (Je les garde, on ne sait jamais, c’est pas toujours facile d’endurer un vieux grognon comme moi.)

Par le fait même, ça met fin à mon association professionnelle avec Evenko où j’ai fait d’extraordinaires rencontres. Je les remercie du fond du cœur, ainsi que les différents diffuseurs que j’ai eu la chance de rencontrer au cours de ces deux tournées, de Brossard à Natashquan.

Je travaille déjà sur de nouveaux projets et continuerai à monter sur scène ou ne pas jouer au tennis quand l’occasion me le permettra, mais j’ai envie de retrouver un certain équilibre qui me manque beaucoup, celui de me réaliser autant derrière que devant la caméra.

Merci

Martin Perizzolo »



Martin Perizollo a rassuré ses fans : il travaille heureusement déjà sur de nouveaux projets devant et derrière la caméra!



On lui souhaite bonne chance pour la suite!



