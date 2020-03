Mathieu Cyr en couple avec une jolie mannequin!

Mathieu Cyr n'est plus un coeur à prendre!

C'est dans une vidéo via sa page Instagram que l'humoriste a dévoilé qu'il avait retrouvé l'amour. En confinement présentement avec sa nouvelle amoureuse et sa fille, Mathieu nous dévoile une scène assez cocasse et typique de salle de bain que plusieurs doivent vivre présentement...

«Ma fille qui teint les cheveux de ma blonde... Ça va être beau ça! 🤦‍♂️🤣

#Confinement #CoronaVirus #OnSoccupeCommeOnPeut #SMELLSLIKEKIDSPIRIT

#MaBlondePleure», confie-t-il.





Qui est l'heureuse élue?

Il s'agit d'Ashley-Jade Lussier, une jolie mannequin et femme d'affaires, fondatrice notamment de l'entreprise de maillot de bain unique ATRIA swimwear.

«Le début d’une belle histoire qui s’écrit dans ma vie ❤️😁 #happy #heureuse #smile #live #hope», dévoilait la belle blonde il y a une semaine sur Instagram.





Longue vie aux tourtereaux!





Le 2 mars dernier, c’est via Facebook que l’humoriste a annoncé sa rupture avec son amoureuse des dernières années. C’est dans un témoignage touchant qu’il a rendu hommage à son ex-femme, Geneviève, mère de ses enfants Adrienne et Georges-Henri (âgés de six et trois ans), et avec qui il a partagé sa vie pendant pas moins de 12 ans!



