Mathieu et Claudie d'OD : voyez leur touchante demande en mariage!

Mathieu et Claudie d'Occupation Double Afrique du Sud vont se marier!

Le mannequin et barman de Drummondville a demandé la main de sa douce dans le nouvel épisode de Colocs... en amour : Spécial Noël!

Dans la première partie de ce spécial des Fêtes, dévoilé lundi dernier, on voyait Mathieu magasiner une bague de fiançailles. Il s'était même pratiqué à demander Claudie en mariage devant la caméra! Évidemment, tout cela s'est fait à l'insu de la principale intéressée.

Dans la deuxième partie dévoilée ce matin sur le site de Noovo, le beau brun fait enfin la grande demande à l'amour de sa vie!

Vous pouvez voir ce moment rempli d'émotion sur la page officielle de Colocs... en amour : Spécial Noël!

Voici le résumé de l'épisode :

« C’est jour de célébrations pour Claudie et Mathieu! Après avoir décoré le sapin de Noël, les amoureux échangent leurs cadeaux surprises… et Mathieu annonce à Claudie que la soirée n’est pas terminée. Suivez Mathieu et Claudie, alors qu’ils s’apprêtent à embarquer dans l’une des plus belles aventures de leur vie! »

On craque! Et si vous voulez revoir la websérie complète, rendez-vous sur la page de Colocs... en amour!

Rappelons que les tourtereaux (et nouveaux fiancés!) se sont rencontrés pendant l'aventure d'Occupation Double Afrique du Sud en 2019. Ils filent depuis le parfait bonheur!

