Maude Lavoie d'OD Grèce est enceinte de son premier enfant!

La belle Maude Lavoie a annoncé une merveilleuse nouvelle ce week-end : elle est enceinte de son premier enfant!



La vedette d'Occupation Double Grèce et son amoureux Jerry auront un petit garçon en juin 2021. Elle a révélé la nouvelle dans une adorable vidéo partagée sur son compte Instagram.



Voyez les images virales ci-dessous :



« Je voulais attendre au 31 pour vous partagez notre secret, mais j’avais si hâte de vous le dire et c’est sans doute le plus beau moment de notre année 2020 à @jerryblackburnn et moi, je n’en pouvais plus. J’attendais ce moment avec impatience donc voilà, bébé garçon en construction pour juin 2021 », a-t-elle écrit en légende de sa publication sur les réseaux sociaux.



Toutes nos félicitations à Maude Lavoie et son amoureux! Toute l'équipe d'enVedette souhaite une merveilleuse grossesse à la coiffeuse!

On vous invite à suivre la jeune femme sur Instagram, où elle publie régulièrement de magnifiques photos!



Vous aimerez aussi :