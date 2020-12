Mauvaise nouvelle pour PK Subban et son amoureuse Lindsey Vonn

Mauvaise nouvelle pour PK Subban et Lindsey Vonn.



Le couple, qui devait se marier cet été, a reporté l'événement en raison de la pandémie de COVID-19.



La célèbre skieuse s'est confiée à ce sujet en entrevue avec Entertainment Tonight.



« La famille de PK est au Canada, donc je ne peux même pas voyager là-bas. Ma famille se trouve un peu partout aux États-Unis. Ma sœur vit en Italie avec son mari, donc réunir tout le monde à ce stade est presque impossible. Donc je n'ai même pas commencé à penser à la planification. Idéalement, un mariage parfait serait juste tous mes amis et ma famille et moins une cérémonie et plus une fête. »



Rappelons que les tourtereaux se sont fiancés en décembre dernier. Lindsey Vonn avait annoncé la bonne nouvelle le jour de Noël dans une publication touchante sur les réseaux sociaux. Cette dernière a fait la grande demande à son amoureux!



« Pour nos deux ans de fréquentation, dans un geste "non traditionnel", j'ai demandé à P.K. de m'épouser et il a dit oui! On parle d'égalité mais les actions parlent plus fort que les mots. Les femmes ne sont pas les seules qui devraient recevoir des bagues de fiançailles », avait-elle écrit sur son compte Instagram.



Tout comme PK Subban et Lindsey Vonn, plusieurs stars ont reporté leur mariage pour des raisons sécuritaires, dont Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin, ainsi que Katy Perry et Orlando Bloom.



