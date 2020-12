Meggie Lagacé révèle le sexe du bébé avec une photo de son baby bump!

Meggie Lagacé a dévoilé le sexe de son bébé, aujourd'hui sur les réseaux sociaux!

La chanteuse et son époux, Alexandre, auront leur deuxième enfant en mars 2021.

Avec une superbe photo d'elle montrant son ventre arrondi, celle que l'on a connue à Star Académie révèle qu'ils attendent... une petite fille!

Voici l'adorable publication de Meggie Lagacé :

« Nous serons officiellement trois filles dans la maison dès mars prochain! 👩🏼👧🏼👧🏼💪🏼 #lessoeursbanville »

Lorsqu'on a demandé à Meggie comment se déroulait sa grossesse, l'artiste nous a répondu qu'elle était en forme et que toute la famille était aux anges :

« Ça va super bien, j'ai une belle grossesse à date. On est vraiment heureux! »

Meggie Lagacé et son amoureux Alexandre Banville sont en couple depuis plus de cinq ans.

Après s'être mariés en 2018, les tourtereaux ont accueilli leur première fille, la belle Lou, le 25 juin 2019.



On est vraiment heureux pour eux et on leur souhaite tout le bonheur du monde!

Pssttt..! Parlant de baby bump, avez-vous vu la nouvelle photo de grossesse de Marie-Ève Janvier? Elle et Jean-François Breau attendent leur deuxième enfant!

Il y a aussi Rafaëlle Roy, l'une des candidates de La Voix, qui a donné naissance à son premier enfant récemment. Elle a même filmé son accouchement!

Vous aimerez aussi: