Meghan Oak de Star Académie remercie ses fans dans un touchant message

Meghan Oak nous a touché droit au coeur, aujourd'hui!



La chanteuse a brisé le silence suite à son élimination à Star Académie, dimanche dernier.



Dans une publication sur les réseaux sociaux, elle remercie avec émotion tous ceux qui ont voté pour elle lors du grand variété.



« Ce n’est qu’un Au revoir!



L’aventure de Star Académie se termine déjà pour moi, mais c’est clairement le début d’une belle aventure! Un ÉNORME merci à ceux qui ont voté pour moi hier, à mon entourage et à la production de @staracademietva. ❤️ Merci pour votre support, vous êtes complètement incroyables. ✨🙏🏻 », a-t-elle écrit.



On s'ennuie déjà d'elle!



On vous invite à suivre Meghan Oak sur Instagram, où elle partage régulièrement de superbes photos!



Les trois candidats en danger ont tout donné pour garder leur place à l'Académie lors du grand variété dimanche dernier. Le public a choisi Guillaume Lafond, qui a offert une version émouvante du succès I Will Always Love You de Dolly Parton, tandis que le corps professoral a choisi de protéger William Cloutier, qui a livré une touchante reprise de You Are The Reason de Calum Scott.



Revoyez ci-dessous notre moment préféré de cette incroyable soirée : la superbe prestation d'Ariane Moffatt avec les Académiciens!



