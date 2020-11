Mélissa Bédard chic et stylée sur de nouvelles photos!

Mélissa Bédard est notre étoile du jour!

La populaire chanteuse et comédienne a révélé de superbes photos, cette semaine, sur Instagram!



En légende de ses publications, la vedette a partagé une citation inspirante de l'animatrice Oprah Winfrey : « Peu importe le défi que vous avez à surmonter, vous devez vous rappeler que même si la toile de votre vie se peint au fil de vos expériences, de vos comportements, de vos réactions et de vos émotions, c’est vous qui avez le pinceau en main. »



Voici les magnifiques clichés de Mélissa Bédard :



Elle est tellement belle! On adore son style chic et stylé!



Mélissa Bédard est actuellement à Montréal pour le tournage des nouveaux épisodes de la série M'entends-tu. Rappelons que la troisième saison de la dramatique sera la dernière. Ce chapitre final des aventures d'Ada, Fabiola et Carolane sera présenté au printemps 2021 à Télé-Québec. Une chose est certaine : on a très hâte de les retrouver!



Mélissa Bédard a célébré ses 30 ans en septembre dernier. Pour l'occasion, l'équipe d'enVedette vous propose de découvrir ses 30 plus beaux looks!



