Mélissa Bédard : de superbes photos souvenirs avec son jumeau!

Mélissa Bédard nous a touché droit au coeur, cette semaine, avec de superbes photos souvenirs!



La célèbre chanteuse a partagé d'adorables clichés d'elle enfant avec son jumeau dans ses stories Instagram. Rappelons que la star et son frère sont arrivés à 11 mois au Québec, après avoir été adoptés par une famille aimante.



Voici les adorables portraits de Mélissa Bédard et son frère jumeau :





On craque! Ils sont tellement mignons!

Sur une autre note, Mélissa Bédard participe à l’émission spéciale 28 jours ensemble à TVA. animée par Fabien Cloutier et Julie Ringuette. Rappelons que les deux animateurs s'affronteront amicalement dans des défis loufoques afin de convaincre les Québécois de relever le Défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe.



« Se laisser aller dans l’alcool est plus facile que jamais. Ce mois-ci mettez vos limites et faites le défi à votre façon! L’important c’est de vous dépasser vous-mêmes! [...] Merci monsieur Jean Lapointe pour votre votre talent et votre art. N’oubliez pas de faire votre don à la Fondation Jean Lapointe les amis! », a écrit Mélissa Bédard sur son compte Instagram.



