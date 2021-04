Mélissa Bédard dénonce un commentaire raciste fait envers elle

Ça y est... on a perdu foi en l'humanité!

Mélissa Bédard s'est tournée vers Instagram aujourd'hui pour dénoncer un commentaire raciste fait envers elle par un sombre détracteur.

L'homme, qui répond au nom de Jean-Guy Houde, a fait une longue tirade raciste pour le moins gênante sur les réseaux sociaux, injuriant allègrement la chanteuse et comédienne.

Attention, prenez votre souffle...

«En passant du racisme il y en a toujours eu et tant qu’il y aura des humains sur cette planete il en sera ainsi il paraît que soit que tu naisses ainsi comme le fait d’être gay ou pas.Je trouves que tu te complique la vie inutilement relax take it easy woman Tu te donne beaucoup trop d’importance comme c la on te voit partout c las a longue de voir chialer ceux qui ont toute l’attention fixer sur eux aye c ben trop vrai que vous etes chialeux les Racisees Noirs!Franchement notre colonie artistique fait vraiment donc ben dure! Ca vaut pas cher.Nous autres ca fait au moins 4siecles que les francophones blancs en ce territoire on en arrache avec les anglais on se bat pour notre langue belle et francaise je suis d’origine acadienne et mes ancetres ont vecu aussi pire que tout les noirs reunis chez nous.On a un pays a se créer fait que tes pleunichages de bebe gate on peux s’en passer arrette un peux veux tu tes pas toute seule a en avoir arracher ferme la donc un peu bebe lala tas une carriere tant mieux sache que c pas moueer quiva aceter tes albums.Vous les racisees vous nous accuser avec en tete les autochtones mes ancetres les ont aide a ameliorer leurs vie quotidienne et en reconnaissance y nous crache tous dessus sur nous disant qu’on est racistes faut pas generalise non plus vous etes quand meme pas aux usa icitte vous etes quand meme pas si mal traiter que vous le laisser voir.c facile de jouer aux victimes poussons egal svp stop it arrete moi ca tu derappes ma grande ca exagere dans l’air du temps si tes pas heureuse icitte ben zoom zoom ailleur c pas plus compliquer que ca arrete de chialer tes une privilegier du star susteme savoure profite plutot que de passer ton temps a chialer bandes de chialeux jsus [sic]», confie-t-il, sans la moindre ponctuation.



Instagram Mélissa Bédard



Petits conseils pour mister Jean-Guy, aka un troll du Web:

Si notre belle langue française te tient tellement à coeur, apprends donc à écrire si tu veux insulter quelqu'un la prochaine fois.

Mets une photo comme avatar sur ton compte Instagram, qu'on te voit la face quand tu attaques quelqu'un de la sorte!

Si tu n'as rien de positif à dire, NE DIS RIEN. On se fout bien de ton avis en général.



À lire aussi: Photo choc: Mélissa Bédard dénonce le racisme dont elle a été victime dans sa vie.



Ce week-end, Mélissa Bédard a publié de magnifiques photos sur Instagram où on peut l'apercevoir dans sa tenue d'Ève. Fidèle à elle-même, c’est dans un témoignage plus qu’authentique que la belle chanteuse et comédienne a partagé un magnifique message sur l'acceptation de soi.



