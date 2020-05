Mélissa Bédard rend hommage à sa fille pour son premier anniversaire

Mélissa Bédard nous a touché droit au coeur, cette semaine!



La populaire chanteuse a rendu hommage à sa fille Serena, qui a célébré son premier anniversaire ce jeudi!



Afin de souligner cette journée toute spéciale, la vedette a publié une superbe photo de son enfant accompagnée d'un texte touchant sur Instagram.



«Aujourd’hui mon amour c’est ton anniversaire. Je pourrais jaser du fait que nous sommes tous dans le même bateau présentement et que sais le stress incroyable que nous vivons... mais je préfère dire à quel point c’est un honneur de pouvoir passer autant de temps avec toi, tes sœurs et tes frères. Tu sais déjà que tu es une petite fille très spéciale (une princesse)... tu es douce, calme... un arc-en-ciel entre deux orages. Avant ton arrivée nous étions une famille reconstituée et maintenant je sens que nous formons seulement une famille. Tu es le cœur de notre maison car pour tous tu es une sœur, un rayon de soleil. Je t’aime mon ange merci d’être une boule de bonheur, qui grandit sans rien comprendre de tout ce qui nous entoure . Maman et papa @karlfortier sommes très fiers de toi . Tu marches depuis l’âge de 9 mois et hier soir tu essayais de mettre des bas!!! Calmez vous Mme, ne fais pas comme les autres... grandis moins vite, on veut apprécier chaque seconde et tu sais.... vaut mieux pas que tu comprennes ce que nous vivons tous! Sois un bébé, parce que le monde des grands, c’est loins d’être trippant ces temps-ci! On t’aime Sirène/Serena Fortier-Bédard, tu nous ramènes à l’essentiel!»



Impossible de ne pas craquer devant autant de beauté!

Mélissa Bédard et son conjoint Karl sont des parents comblés! Le couple partage régulièrement des photos de leur petit trésor sur les réseaux sociaux. Son sourire est contagieux!





Rappelons que Mélissa Bédard a récemment dévoilé un nouveau look au naturel, sans perruque. La star est tout simplement magnifique!



Vous aimerez aussi :