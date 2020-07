Mélissa Désormeaux-Poulin s’implique pour les jeunes victimes de violence sexuelle

Mélissa Désormeaux-Poulin a illuminé notre fil d'actualités Instagram, aujourd'hui, avec une magnifique photo partagée pour la bonne cause!

Sur l'image, la comédienne fixe la caméra avec ses beaux yeux verts et tient entre ses mains un masque de tissu à motif tropical.

Avec la photo, Mélissa Désormeaux-Poulin invite la population à se joindre à elle pour venir en aide aux jeunes victimes de violence sexuelle.

Voici la publication de la star québécoise rappelant l'importance de soutenir les enfants et les adolescents victimes d'abus :

« Prévenir la violence sexuelle et donner une éducation sexuelle saine aux enfants. C’est essentiel.



La @fondationmarievincent a des programmes de prévention destinés aux tout-petits et aux ados. En dévoilant aux autorités, les jeunes victimes de 17 ans et moins peuvent recevoir de l'aide de la @fondationmarievincent. Concrètement, de l’aide, ça veut dire recevoir une thérapie pour pouvoir passer à travers ces moments difficiles.



Si ça vous dit, on peut soutenir la Fondation Marie-Vincent en achetant un masque chez @bouclair. Les profits de ces masques seront remis à la cause.



Pis c’est pas parce que tu portes un masque que tu ne peux pas dénoncer.



De tout cœur avec les petites et les grandes victimes de ces abus et violences sexuelles.



#mondesansviolence #pourlesenfants

#fondationmarievincent #chaquegestecompte



Photo: @etienne.photo_ »

Une grande dame au grand coeur!

Pour obtenir plus d'informations sur cette fondation et faire un don, visitez le site officiel.

Sur le même thème, la comédienne Catherine St-Laurent de District 31 s'est elle aussi impliquée auprès d'une cause qui lui tient à coeur, ce mois-ci. Elle a décidé de donner 10 000 $ à l'organisme Afrique au féminin. Découvrez tous les détails concernant ce geste généreux par ici!

Vous aimerez aussi: