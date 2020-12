Michèle Richard dévoile une rare et magnifique photo d'elle!

Michèle Richard a dévoilé un magnifique portrait d'elle-même, aujourd'hui sur les réseaux sociaux!

Sur la photo, la star québécoise montre son plus beau sourire. Installée devant son sapin et sa collection de casse-noisettes, la célèbre blonde tient son adorable chat dans ses bras.

Avec ses cheveux dorés lissés, placés sur le côté, son maquillage sophistiqué et sa veste argentée, Michèle Richard est plus radieuse que jamais!

Voici la superbe photo de la star, accompagnée d'un petit mot pour ses fans :

Page Facebook officielle de Michèle Richard

« Joyeuses Fêtes

Je vous aime toujours autant

Michèle »

Une véritable vedette!

En passant, si vous êtes fan de Michèle Richard, on vous invite à mettre la biographie Moi... Michèle sur votre liste de suggestions de cadeaux!

Cet ouvrage, paru l'an dernier, nous permet de connaître la vie de cette célébrité pas ordinaire avec son point de vue bien à elle! Révélations croustillantes, anecdotes incroyables et histoires inédites au menu!

Voici le résumé officiel de la biographie de l'actrice et chanteuse :

« Cette vie-carrière est mon destin. Il ne peut en être autrement! Comment sinon expliquer cette passion dévorante, cette énergie qui me pousse à remonter encore sur scène pour une autre tournée, cette conviction tranquille et sereine qui m'habite chaque soir parce que je me sens à ma place? On m'a envoyée ici-bas pour rendre les gens heureux, j'en suis convaincue. Je connais toutes les recettes, toutes les astuces pour remplir cette mission, mais aussi tous les sacrifices qu'il faut faire. Et je suis toujours debout, nourrie par cette envie d'aimer et de me donner, avec humilité. En un mot, ce livre, c'est la célébration de cette vie incroyable qu'a été la mienne. C'est moi... Michèle. »

Le livre est disponible en librairies et sur le site leslibraires.ca.

Vous aimerez aussi :