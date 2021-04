Micheline Bernard éblouissante sur de nouvelles photos!

Micheline Bernard est notre vedette du jour!

La belle comédienne est l'une des personnalités mises en lumière dans le nouveau numéro du magazine VÉRO.

À cet effet, la célèbre interprète de Jocelyne dans Radio Enfer a pris la pose devant la lentille de la talentueuse photographe Andréanne Gauthier... et le résultat est magique!

Vêtue de vêtements ultracolorés, Micheline Bernard rayonne avec sa beauté naturelle et son sourire désarmant!

Voici les photos en question, à voir en utilisant les petites flèches blanches, au centre à droite de la publication :

« Malgré une carrière florissante - et le fait qu’il ne se passe pas une journée sans qu’on l’arrête dans la rue pour lui parler de Jocelyne dans l’émission culte Radio Enfer -, Micheline Bernard était surprise de se retrouver au palmarès de ces femmes qui nous inspirent. 'Inspirante pour qui? Pour quoi?' demande-t-elle d’entrée de jeu, dans un grand éclat de rire. »

N'est-elle pas magnifique?

La suite de cette entrevue avec la comédienne se trouve dans le numéro du Printemps 2021 du magazine VÉRO.

Rappelons que Micheline Bernard a marqué toute une génération avec son rôle de Jocelyne dans Radio Enfer, une psychologue à la marionnette en forme de mouton aux expressions plus loufoques les unes que les autres.

Actuellement, on retrouve l'actrice dans le rôle de Carole dans la nouvelle comédie Entre deux draps sur Noovo et Noovo.ca. On l'a également vue dans les séries Léo, L'Échappée et Lâcher prise au cours des dernières années.



