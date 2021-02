Mika en deuil : sa mère a perdu sa bataille contre le cancer

Mika vit présentement des moments difficiles. Sa mère, Joannie Penniman, est récemment décédée d'un cancer du cerveau.



Le célèbre chanteur européen a annoncé la triste nouvelle en entrevue avec Le Parisien. Il a également confié avec émotion que sa mère a pu assister à l'un de ses concerts à l'Opéra royal de Versailles, en décembre dernier, peu de temps avant son départ.



« Toute ma famille était présente à ce concert et même ma mère, qui m'a formé, était là, en chaise roulante. D'une certaine manière, je faisais ce concert pour elle. [...] Elle est partie peu de temps après... certainement fière de ce que je suis devenu, me léguant la même exigence pour la suite : ne jamais céder à la facilité, continuer à défricher de nouveaux horizons créatifs... », a-t-il expliqué.



Toutes nos pensées vont à Mika et sa famille pendant cette période de deuil.





On pourra voir Mika à Star Académie cet hiver puisqu'il est le nouveau directeur de l'Académie! La star se joindra à l'équipe pour donner des ateliers aux candidats et monter des numéros de variétés flamboyants.



« Directeur artistique pas seulement parce que j’adore créer des trucs et les monter, mais aussi parce que ça me donne la possibilité de travailler avec les académiciens, et de monter des choses qui peuvent faire rêver pas seulement les gens à la maison, mais aussi les académiciens », explique Mika dans une vidéo partagée par l'équipe de l'émission sur les réseaux sociaux.



Découvrez maintenant les invités du premier variété de Star Académie 2021 et les deux candidats sauvés par le public! C'est un rendez-vous dès le 14 février prochain à TVA!



