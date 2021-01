Mirianne Brûlé vous invite à louer son chic condo montréalais!

Mirianne Brûlé est repartie au Costa Rica juste avant le temps des Fêtes.

La comédienne, qui est revenue au Québec pendant quelques mois en 2020, est retournée chez elle où son amoureux l'attendait.

Cela signifie que son condo montréalais est à nouveau disponible en location!

Dans une story Instagram partagée avec ses 92 000 abonnés aujourd'hui, Mirianne Brûlé invite ceux qui seraient intéressés à habiter sa demeure de Montréal à se manifester!

Le condo est un 4 et demi très lumineux situé près d'une station de métro. Il compte une chambre et un bureau et se trouve à proximité d'un grand parc. L'actrice le loue complètement meublé au coût de 1200 $ par mois, incluant l'Internet et l'électricité!

Voici un aperçu de l'endroit :

Story Instagram de Mirianne Brûlé

La comédienne, que l'on a récemment pu voir dans District 31, a habité son condo pendant l'automne avec sa fille le temps de leur séjour au Québec.

Si ça vous intéresse, Mirianne Brûlé vous invite à la joindre en message privé sur Instagram!

Dans le même ordre d'idées, Peter Macleod a de son côté mis son chalet rustique en vente, ce mois-ci!

Facebook Peter MacCleod/Karine Paradis

L'humoriste vous offre d'acheter sa résidence secondaire des Cantons-de-l'Est pour la somme de 799 000 $. Voyez toutes les photos dès maintenant!

Et pour découvrir d'autres superbes demeures de vedettes, découvrez 15 maisons de stars mises en vente en 2020!

