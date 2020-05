Mitsou célèbre un anniversaire important avec émotion

Mitsou nous a touchés droit au coeur, aujourd'hui, en partageant une photo de la grand-mère de son amoureux!

En ce 20 mai 2020, la grand-maman adorée de Iohann célèbre ses 100 ans!

Afin de lui rendre hommage, Mitsou a publié une photo de la nouvelle centenaire accompagnée d'un texte rempli d'émotions.

Voici la publication en question :

« C’est le 100e de Claire Zephirin, la grand-maman de Iohann aujourd’hui! Cette photo me met toujours le sourire aux lèvres: elle s’est déguisée pour Pâques cette année avec ce chapeau (merci à ma belle-mère) pour nous faire rire sur Zoom. Croyez-le ou non, cette centenaire est toujours aussi en forme et peut toujours réciter des poèmes qu’elle a appris à 16 ans. Si vous pouviez parler à vos grands-parents aujourd’hui, quelles questions aimeriez-vous leur poser? »

Elle est tellement belle avec son chapeau fleuri et sa robe assortie! On lui souhaite un merveilleux anniversaire, nous aussi!

Mitsou a partagé de nombreuses photos de famille très touchantes au cours des derniers jours. En fin de semaine dernière, l'animatrice et femme d'affaires célébrait sa belle-fille, Kaia, qui fêtait son trentième anniversaire.

La star a partagé 9 photos pour souligner ce jour tout spécial (utilisez les petites flèches blanches à droite au centre de la publication pour voir les autres images) :

Puis, avant-hier, Mitsou a dévoilé 3 superbes photos d'elle et son amoureux des 24 dernières années, Iohann :

On vous invite à la suivre sur Instagram! Ses publications sont toujours belles et inspirantes!

