Nathalie Simard et son époux se séparent

Nathalie Simard et son conjoint Lévis Guay ont mis fin à leur relation.

Le couple était marié depuis 12 ans.

La chanteuse a annoncé la nouvelle vendredi sur sa page Facebook officielle.

Nathalie Simard a expliqué qu'elle avait senti le besoin d'en parler à ses fans car elle a « toujours été un livre ouvert » avec eux. Elle voulait donc mettre les choses au clair et confirmer que oui, elle et Lévis se séparent.

Voici le message de la star québécoise annonçant sa rupture :

« Chers fans, cher public, famille et amis,

Certains ont appris par les réseaux sociaux que je suis séparée de mon mari des 12 dernières années. Oui, c’est vrai, je vous le confirme.

J’ai toujours été un livre ouvert avec vous vous le savez.

Si je n’en ai pas parlé c’est parce que présentement nous vivons une crise planétaire et nous devons prendre les mesures nécessaires pour nous en sortir.

Alors ma séparation n’est pas, selon moi, un sujet prioritaire à mettre de l’avant dans les circonstances actuelles.

Nous avons traversé bien des tempêtes, relevé des grands défis et nous avons vécu de beaux moments également. Mais nous allons continuer notre chemin chacun de notre côté.

Je nous souhaite à tous de trouver l’équilibre, la paix et le bonheur.

Je vous rassure je vais très bien. Toutes mes énergies sont sur la prévention afin de ne pas propager le virus qui court.

Soyez bienveillants, et restez chez vous . C’est ça le plus important présentement.

Je vous aime.

Nathalie XX

(*Je ne ferai pas d’entrevues et je ne commenterai pas non plus. Merci de respecter ma décision. Il y a plein d’autres choses dont on peut parler présentement. Merci.) »

Karine Paradis

La dernière fois qu'on les a vus ensemble, c'était sur le tapis rouge du spectacle Illumi, en novembre dernier.

On leur envoie plein d'ondes positives en cette période de changement et d'adaptation.

