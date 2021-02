Nathalie Simard se confie pour une rare fois sur sa rupture, cette semaine en entrevue.



Rappelons que la chanteuse avait annoncé en mars dernier avoir mis fin à son mariage avec son conjoint des 12 dernières années, Lévis Guay. Finalement quelques mois plus tard, les amoureux ont révélé qu'ils étaient de retour ensemble!

En entrevue avec le magazine La Semaine, Nathalie Simard revient sur cette séparation difficile qui a tout changé.

« C’est une décision que Lévis avait prise et que j’avais acceptée. Avec l’expérience de vie qu’on possède, on comprend que, parfois, il vaut mieux laisser aller les choses et le temps. En fait, c’est Lévis qui a annoncé notre rupture, parce que je n’avais pas l’intention d’en parler. Peut-être parce que je ressentais, à l’intérieur de moi, que c’était une situation temporaire. Ça me semblait un peu être un cri du cœur », a expliqué la vedette.



Au sujet de leurs retrouvailles, Lévis a confié : « Je pense que ça s'est fait naturellement. On était en harmonie, et on a justement compris qu'il y a des choses qui devaient être changées. »



Longue vie à ce superbe couple! Ils sont tellement beaux ensemble!

Karine Paradis



