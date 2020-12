Noël annulé : Félix-Antoine Tremblay lance un cri du coeur

Félix-Antoine Tremblay a publié un témoignage déchirant, aujourd'hui sur Instagram.

Le comédien et animateur a partagé sa vision des choses par rapport à l'annulation des festivités de Noël en raison de la pandémie.

Depuis le début de la crise de COVID-19, Félix-Antoine Tremblay ne peut que penser à sa mère, qui est malade et qui habite dans une région éloignée. Comme l'état de santé de cette dernière fait d'elle une personne à risque, il savait qu'il ne pourrait probablement pas la voir dans le temps des Fêtes.

Une situation bouleversante pour Félix-Antoine Tremblay, qui sait que plusieurs autres personnes vivent la même chose en ce moment.

Voici la publication de la star québécoise à ce sujet :

« Salut salut!

J’ai pris la nuit pour réfléchir à comment j’allais vous dire à quel point je comprends que c’est déstabilisant, frustrant et difficile de savoir que Noël sera différent cette année. J’ai pris la nuit pour y réfléchir parce que je suis conscient que tout le monde vit les conséquences de ce qui nous arrive à différentes échelles et de différentes façons. Moi ma réalité c’est que ma maman est malade. Ma réalité c’est que ma maman je ne peux pas la voir ni en prendre soin comme elle le mérite. Ma réalité c’est que sans le savoir, l’an dernier était peut-être mon dernier Noël avec ma maman. Cette année, je ne pourrai pas la voir ma maman, ni la prendre dans mes bras, ni lui offrir le réconfort qu’elle a tant besoin. Pourquoi? Parce que je veux la protéger. Parce que j’ai espoir d’avoir un autre Noël avec elle l’an prochain. Parce que j’ai un respect sans borne pour les gens qui veillent sur elle au quotidien. Des milliers de personnes vivent assurément des situations déchirantes comme la mienne et par respect pour eux et pour notre système de santé, je vais continuer de respecter ce qu’on nous demande en essayant de mettre de la magie dans mon Noël, autrement. À vous toutes et tous qui faites des efforts quotidiennement pour faire en sorte que ça passe, sachez que je suis avec vous et que moi aussi parfois je me demande si tout ça en vaut la peine. C’est normal de douter et de remettre en question. Mais je pense qu’il faut surtout se rappeler qu’on est souvent privilégié et que ces sacrifices, même si ils ne sont pas nécessairement pour nous directement, ils sont déterminants et essentiels. Je vous partage cette photo parce qu’à chaque fois que je la regarde, je me rappelle pourquoi je coopère. Joyeuses Fêtes les amis. »

On envoie nos pensées et notre énergie à tous ceux qui se retrouvent dans une situation déchirante comme celle de Félix-Antoine Tremblay et ses proches.

Au niveau professionnel, Félix-Antoine Tremblay fait partie de la bande de Véronique et les Fantastiques à Rouge. L'émission de radio est présentée du lundi au jeudi dès 15h55, partout au Québec.

Il sera également à la barre de la nouvelle émission de dating Flirt à l'aveugle l'hiver prochain à Canal Vie. Cette émission de rencontre virtuelle hors du commun suivra une candidate qui fréquentera trois prétendants sans qu’aucun d’entre eux ne puissent se voir.

