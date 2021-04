Noémie Yelle révèle s'être séparée et avoir eu la COVID-19

Noémie Yelle a annoncé avoir passé un hiver « tourmenté », aujourd'hui sur Instagram.

La belle comédienne s'est en effet séparée de son conjoint, Tristan.

On les avait vus ensemble pour la première fois sur un tapis rouge en février 2020.

Dans une publication Instagram, Noémie Yelle a remercié les personnes qui lui sont chères d'avoir été là pour elle pendant cette période plus difficile :

« Un hiver tourmenté. Ces personnes si précieuses qui ont été là pour moi. Une séparation, c’est jamais facile. Vivement le printemps! »

Par ailleurs, Noémie Yelle a révélé avoir été atteinte de la COVID-19 dans une entrevue accordée hier au magazine 7 Jours. Le virus est entré dans leur maison et c'est toute la famille qui l'a contracté.

« Juste avant les fêtes, on a tous eu la COVID-19 à la maison. Ça s’est quand même bien passé, personne n’a eu de symptômes graves. Moi, j’ai eu un peu mal à la tête. J’ai perdu le goût et l’odorat pendant cinq ou six jours, puis c’est revenu. J’ai été chanceuse malgré tout. Maintenant, je suis immunisée. Je m’aperçois que c’était un stress constant avant de l’attraper. Mon fils aîné et moi, on est asthmatiques, alors on avait une crainte. Finalement, on a eu la covid et l’immunité est somme toute réelle pour au moins six mois. Je me sens un peu plus en sécurité », a confié la comédienne.

Rappelons que les grandes amies Noémie Yelle et Catherine Proulx-Lemay ont maintenant un chalet familial ensemble, et que cette dernière a aussi eu la COVID-19 pendant la même période.

