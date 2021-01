Nos personnalités préférées s'unissent pour venir en aide aux femmes victimes de violence conjugale

Avez-vous remarqué le nouveau mouvement sur Instagram depuis quelques heures?

Eh oui, nos vedettes préférées ont décidé d'unir leurs forces afin de venir en aide aux femmes victimes de violence conjugale. Ce n'est pas un secret, les périodes de confinement qui découlent de la pandémie sont un facteur aggravant de la violence conjugale.





Avec leur campagne de solidarité, plusieurs artistes comme Anick Lemay, Guylaine Tremblay, Guylaine Guay, Guy A. Lepage, Ingrid Falaise et Debbie Lynch-White ont décidé de propager un message d'amour et d'aider la cause. Pour chaque T-shirt vendu à l'effigie de «L'Amour crisse», 10$ seront remis à la Maison Simonne-Monet-Chartrand qui vient en aide aux femmes victimes de violence conjugale (pour chaque coton ouaté vendu, 20$ seront remis).

«L’Amour crisse



Le 31 décembre, à En direct du jour de l'An sur ICI Télé, France Beaudoin demande à ses invité.es ce que la Covid ne réussira pas à nous enlever. Louise Latraverse répond spontanément : « L'amour... crisse ».

Ces deux mots dits spontanément sont rapidement devenus une expression reprise par plusieurs. Comme un cri du coeur, comme un appel à la bienveillance et à l’empathie dont nous avons bien besoin.



Affichons notre solidarité en portant les t-shirts, t-shirts à manches longues et cotons ouatés à capuchon L'AMOUR CRISSE, maintenant disponibles en pré-commande.



Pour chaque t-shirt vendu, 10$ seront remis à la Maison Simonne-Monet-Chartrand qui vient en aide aux femmes victimes de violence conjugale. Pour chaque coton ouaté vendu, 20$ seront remis.



Ensemble, aidons les femmes en situation de violence conjugale et propageons ce message d'amour... crisse.



Pour vous procurer t-shirts ou cotons ouatés visitez: lamourcrisse.ca



Projet conçu et réalisé par:

Samuel-Olivier Barrette, Monique Giroux, Renée Pageau et @petitegazelleatelier

avec l’indispensable complicité de France Beaudoin et de l’inspirante Louise Latraverse.



#lamourcrisse

La Maison Simonne Monet-Chartrand

https://maisonsmc.org», dévoile Anick Lemay via Instagram.





Pour aider la cause et faire un don, c'est par ICI!





Les nouveaux amoureux Émilie Perreault et Tire le Coyote font aussi partie de cette belle initiative!



