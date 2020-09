Nouveau projet pour Kim Rusk: elle ouvre une garderie!

Kim Rusk n'a pas chômé cet été!



La coanimatrice de l'émission matinale à Énergie dévoile au magazine Échos Vedettes qu'elle a ouvert une garderie à son domicile dans les dernières semaines!



Lorsque la pandémie est arrivée, la vedette a voulu aider des amis, et avec l'accord de sa nounou, elle a pris quelques enfants chez elle.



« On aime qu'il y ait beauocup de vie dans notre maison. Alors, des enfants sont venus tout l'été chez nous, ce qui a permis à ma fille, Billie, de socialiser un peu plus. [...] J’ai alors offert à notre gardienne de prendre notre immense sous-sol et de le convertir en garderie familiale. [...] Présentement, on a cinq enfants, incluant Billie. Quand ça ne fera plus, ça sera terminé, et c'est tout. Pour l'instant, ma fille va à la garderie... dans son sous-sol! » a confié Kim Rusk à la publication.



Il ne reste plus que quelques détails à régler pour avoir la certification nécéssaire!



Quel beau projet! Gageons qua la petite Billie a passé un été de rêve avec ses amis!



Rappelons que Kim Rusk écrira la biographie de son père Patrick Zabé! L'ouvrage est attendu pour le printemps 2021! Découvrez maintenant tous les détails.



