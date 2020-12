Nouveau projet pour Stéphane Rousseau!

Stéphane Rousseau passera un temps des Fêtes pas comme les autres : il fait son grand retour à ÉNERGIE!

Le populaire humoriste animera l'émission du retour à la maison, Ça rentre au poste, en compagnie de Jonathan Roberge et Andrée-Anne Barbeau. L'équipe sera en poste du 28 au 30 décembre, ainsi que la semaine du 4 janvier.

Pour Stéphane Rousseau, c'est tout un honneur de retrouver ce studio qu'il connaît bien! En effet, la star québécoise a coanimé l'émission du retour à la maison avec Mario Lirette, à ÉNERGIE, en 1990!

Voici ce qu'a déclaré l'humoriste concernant ce projet emballant :

« Lorsqu’on m’a demandé de venir faire un peu de radio pendant le temps des Fêtes, je me suis dit "Le Père Noël existe vraiment!'. Revenir à ÉNERGIE, après 25 ans su’a trotte, c’est comme rentrer à la maison après un très long voyage! »

Bell Média

On a bien hâte de l'entendre!

Par ailleurs, la fille de Maxim Martin, Livia Martin, remplacera Marie-Claude Savard le temps de trois émissions pendant la semaine du 21 décembre. Elle fera donc équipe avec son célèbre papa et avec l'humoriste Sébastien Trudel!

En ce qui concerne l'émission du matin, Le Boost!, Christine Morency et Rémi-Pierre Paquin seront de retour au micro pour les matins des Fêtes entre 5h25 et 9h. Sébastien Trudel se joindra au duo en tant qu'animateur pour la semaine du 21 décembre et Martin Tremblay sera l'animateur des semaines du 28 décembre et du 4 janvier.

