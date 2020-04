Nouvellement diplômée en médecine, Joannie Rochette ira aider dans les CHSLD

L’ex-championne olympique de patin artistique viendra à la rescousse dans les CHSLD!

Nouvellement diplômée en médecine, Joannie Rochette ira porter main-forte pour subvenir aux besoins flagrants des CHSLD.

«Je viens tout juste de finir mon cours. Je vais envoyer mon application pour aller aider. J’ai plein d’amis qui vont y aller aussi et j’en ai plusieurs autres qui sont déjà en train de faire du bénévolat. Peu importe ce que l’on fait, c’est un devoir d’aider. Mon grand-père Arthur est toujours en vie, il a 94 ans et je voudrais mieux pour lui s’il ne vivait pas avec mon oncle. Il n’est pas hébergé dans un CHSLD, mais je me mets à la place des gens et j’aimerais savoir que les personnes que l’on aime sont bien et qu’elles finissent leurs jours dans la dignité!», confie Joannie, 34 ans, à RDS.





Après cinq ans de travail soutenu, Joannie a obtenu son diplôme vendredi dernier. Elle souhaite maintenant faire sa part afin de venir en aide aux plus démunis!

«Je n’ai pas peur pour ma santé. Enfin, oui un peu quand même, car je ne suis pas Superwoman, et même si je suis jeune et en santé, tout le monde est à risque. Ce qui me fait peur, c’est de voir le manque de personnel dans les CHSLD, la charge de travail et l’état des lieux. Il faut aussi considérer que je ne pourrai pas voir ma famille!», dévoile-t-elle.

Elle ajoute: «C’est certain que je n’ai pas étudié pour ça. Mais les étudiants qui graduent en médecine, on a vécu beaucoup d’expériences sur le côté humain, surtout les deux dernières années qui se déroulent en stage, sur le terrain. On peut aider les familles ou prendre un patient en charge. Mon dernier stage était en gériatrie, alors je pense que ça peut m’aider dans les CHSLD!»





On envoie une dose massive de bonnes énergies à Joannie pour la suite des choses!

