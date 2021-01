Olivier Primeau offre de payer ses chroniqueurs 5$/l'article et ça fait polémique!

Olivier Primeau se retrouve une fois de plus dans l'eau chaude!

Aujourd'hui, le propriétaire du Beachclub et homme d'affaires s'est attiré les foudres de ses 258 000 abonnés ainsi que du milieu culturel.

Vendredi matin, l'équipe d'Olivier publiait une petite annonce via sa page Facebook afin de recruter deux rédacteurs pour son nouveau site Beach News Everyday. L'offre d'emploi «on the side» a fait réagir, et pour cause, alors que l'annonce mentionnait que la personne retenue serait payée un maigre 5$ par chronique écrite!



Rapidement, la publication est devenue virale et a fait polémique, alors que tout le monde soulignait à quel point 5 dollars étaient trop peu payés pour la rédaction d'un article pour un blogue! Après tout, si on y pense, il ne reste que des peanuts après que l'impôt soit passé à travers le 5$ de la personne travaillant à son compte...

Voyant les réactions de tout le monde, Olivier a tenté de rectifier le tir en s'excusant et en soulignant que les articles sur son site ne prenaient que 10 à 15 minutes à «copier» des autres sites et que ladite personne aurait amplement le temps d'en écrire quatre en une heure... Évidemment, il a ajouté de l'huile sur le feu!





Ne sachant plus trop sur quel pied danser, l'homme d'affaires a mis une pause sur la recherche de ses deux fameuses perles rares!



Malgré tout, Olivier affirme avoir reçu plus de 100 demandes d'emploi à la suite de cette offre pour le moins controversée... Ce qui n'est pas étonnant puisque la majorité du Québec est présentement sans emploi et cherche à joindre les deux bouts comme elle le peut (mais ce n'est clairement pas une raison pour profiter de la population).



Que pensez-vous de la situation?

Bon joueur, Olivier a finalement usé d'autodérision en partageant une blague du fameux Dictionnaire des Vedettes QC!



